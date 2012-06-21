Моніка Грейді, що представляє Ліверпульський університет Хоуп у Великобританії, розповіла, що життя на Марсі і на супутнику Юпітера Європі дійсно існує. За словами вченого, мова йде не про звичну землянам органіку.

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«Коли мова йде про перспективи життя за межами Землі, багато хто шукає істот, подібних нам або таких як земні тварини. Досить просто уявити, що еволюція з самого початку пішла іншим шляхом. Ми просто можемо не бачити життя, яке є на тому ж Марсі чи Європі. Усі говорять, що життя може бути під льодом або літати в повітрі у вигляді мікробів, непомітних з орбіти. Я не впевнена, що мова йде саме про таке життя. Європа – одна із 79 місяців Юпітера. Вона є шостою за величиною в Сонячній системі. Не виключено, що еволюція на небесному тілі відбувалася так, що організми на ній живуть під льодом або в самих породах», – розповіла Грейді.

Фахівець також не виключила, що життя може бути і на Марсі. За її словами, вченим необхідно шукати не органіку, а сліди розвитку. До них можуть відноситися навіть ті ж породи, що змінювали структуру з роками. Грейді зазначила, що на Марсі життя може бути під землею, так як поверхня планети не придатна для розвитку. Крім того, протягом останніх 40 років Марс знаходиться під постійним наглядом вчених.

ДОВІДКА «УК»

Марс- кам'яниста планета, діаметр якої становить майже половину діаметра Землі. Він у півтора раза далі від Сонця, ніж Земля, і проходить свою орбіту майже за два земних роки (687 земних діб). Незвичайною рисою Марса є швидкість його обертання навколо власної осі, яка майже така як земна, внаслідок чого марсіанська доба зовсім ненабагато перевищуює земну (24 години 37 хвилин).

У Марса дуже слабка атмосфера, вона складається переважно з вуглекислого газу, тиск якої всього майже 6 мбар (для порівняння: середній тиск повітря на Землі - майже 1000 мбар).

Однією з багатьох переваг земної атмосфери є її теплозберігаюча здатність, завдяки чому середня температура земної поверхні рівна приблизно +15 °C.

Марс не має такого термозахисту, і тепло Сонця (на Червону планету його потрапляє майже вдвічі менше, ніж на Замлю, так як Марс далі) майже повністю вивітрюється: середня температура тут -55°C.

Для порівняння: якби в Землі не було атмосфери, її середня температура знизилася б до -18°C.



Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»