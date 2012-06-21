Австрійські вчені навчилися створювати найчистішу воду в світі. Під час експериментів їм вдалося створити краплю рідини з бурульки, вирощеної в умовах вакууму, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на іноземні ЗМІ.
Відзначимо, що навіть найчистіші зразки повітря, води та інших рідин містять в собі різні домішки, мікроби і віруси. Вони не роблять згубного впливу на організм людини, але можуть перешкодити вивченню нових фізичних і хімічних властивостей різних молекул і матеріалів.
Під час експериментів група вчених з Віденського університету під керівництвом Ульріки Діболд виявила, що навіть в очищеній воді присутні різні домішки. Такі результати вони отримали під час дослідження двоокису титану. Ця речовина здатна очищати воду та інші рідини від органічних речовин. Фахівці намагалися зрозуміти природу цього явища.
Вчені створили спеціальну герметичну камеру і помістили в неї товсту металеву голку. Після того як температура в камері опустилася до наднизьких температур, фізики впустили пари води в посудину. Завдяки цьому сформувалася бурулька на кінці голки. Коли з неї вдалося отримати воду, експерти провели дослідження і з'ясували, що у воді не міститься домішок, повідомили на сторінках наукового журналу Science.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»