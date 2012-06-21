Кабінет Міністрів України підвищив зарплату вчителям за роботу в інклюзивних класах.
Вчителі та помічники вихователів, які працюють в інклюзивних класах, будуть отримувати 20% доплати з метою мотивації. Відповідне рішення прийняв Кабінет Міністрів України.
Таке рішення стосується працівників в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної та вищої освіти, інформує Економічні відомості, новини.
Також уряд призначив 20% доплати вчителям підготовчих класів за класне керівництво і 15% за перевірку зошитів і письмових робіт.