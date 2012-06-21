Олександр ДАНИЛЕЦЬ,
«Урядовий кур’єр»
У селі Великі Сорочинці під Миргородом 21 серпня розпочалося найбільше в Україні торговище, яке триватиме по 26 число. З повною програмою заходів можна ознайомитися на офіційному сайті Сорочинського ярмарку. Як і щороку головна сцена, садиба Хіврі і численні сценічні майданчики не пустуватимуть. Там проводитимуть різноманітні конкурси та яскраві фестивалі. Ярмаркуючих розважатимуть популярні гурти й сольні виконавці. Найпопулярніші з них: Вєрка Сердючка, студія «Квартал 95» та гурт «ВВ».
Дістатися до села Великі Сорочинці, де проводиться ярмарок, можна автобусом, що їде з Полтави. Залізничним транспортом можна доїхати до Миргорода, а вже звідти – автобусом.
У Полтаві від станції Полтава – Київська до Миргорода щоденно відправляються потяги о 00:59, 01:22, 3:19, 8:59, 14:53, 19:50, 20:16. Від станції Полтава – Південна через Полтаву – Київську щоденно до Миргорода їздять приміські електрички – 07:18, 10:35, 17:10 та 20:00.
Також щоденно з автостанції Полтава -1 (вул. Великотирнівська,7) до Великих Сорочинців їздять автобуси з 5:20 до 19:20.
Невеличкий нюанс. На початку серпня в господарстві Декабристів Миргородського району, а це за 8,7 кілометра від ярмарку, зафіксували спалах африканської чуми свиней. І Сорочинський ярмарок потрапив у так звану «зону спостереження (нагляду), визначену Інструкцією з профілактики та боротьби з АЧС, що затверджена Мінагрополітики України. Дата проведення Сорочинського ярмарку припадає на строки карантину. Втім, як запевнили організатори торговища, наявність АЧС у районі на проведення ярмарку не вплине. Інспектори Держпродспоживслужби акредитувалися на захід і перебуватимуть у Великих Сорочинцях весь час проведення. Фахівці контролюватимуть продаж мяса та перевірятимуть продавців.