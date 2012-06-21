Колишніх бранців зустрів президент Володимир Зеленський, рідні і журналісти, повідомляє ВВС-Україна.
"Долетіли шикарно, переповнює гордість за Україну", - розповів один зі звільнених Сергій. Він провів у полоні 25 місяців.
"Найголовінше, що люди - вдома. 81 людину звільнено. Шестеро залишилось на окупованих територіях, бо там їхні сім'ї. Хочу подякувати всім лідерам Нормандської четвірки, бо все, про що домовлялись, виконано у цьому питанні", - сказав Президент України Володимир Зеленський.
"Це було складне рішення. Ми забирали наших героїв. Для нас пріоритет - повернути наших людей. Я з повагою ставлюсь до батьків і родичів "Небесної сотні", які втратили близьких на Майдані. Ми, на жаль, не можемо повернути тих, кого вже немає. Але ми могли повернути живих. А справи Майдану ми закінчимо", - додав Президент.
"Якби в мене було ще сто беркутівців, і мені пропонували одного розвідника, я б віддав. Обмін міг зірватися щодня. Я повертав живих, і мені здається, що це найголовніше", - передає слова Зеленського кореспондент ВВС.
Першими з літака, який прибув в аеропорт “Бориспіль”, почали виходити звільнені українські військові, які утримувалися в ОРДЛО.
Нагадаємо, вчора, 29 грудня, відбувся обмін утримуваними України з ОРДЛО. Повідомлялося, що 76 українців повернулися додому в рамках обміну
Фото Руслана КАНЮКИ,
"День"