Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь представників команди Bring Kids Back UA Олександра Бевза та Максима Максимова про підсумки роботи ініціативи. Загалом за час діяльності Bring Kids Back UA додому вдалося повернути більш ніж 2100 українських дітей, яких викрала росія. З них 150 — від початку цього року.

Олександр Бевз і Максим Максимов доповіли, що спеціальна комісія при Міністерстві юстиції продовжує здійснювати аналіз і верифікацію даних про кожен випадок викрадення українських дітей. Крім того, на нараді йшлося про подальші кроки з реалізації резолюції Генеральної Асамблеї ООН «Повернення українських дітей», яку ухвалили у грудні 2025 року.

Учасники наради зазначили: важливо, що в доповіді Незалежної міжнародної комісії ООН з розслідування подій в Україні депортацію та примусове переміщення українських дітей уперше на рівні ООН кваліфікували як злочин проти людяності.

11 травня у Брюсселі відбудеться засідання Міжнародної коаліції за повернення українських дітей на рівні міністрів. Україна розраховує на широке представництво, конкретні рішення та практичну підтримку від партнерів, повідомляє Офіс Президента.