У листопаді Високомобільні десантні війська Збройних сил України перейменують на Десантно-штурмові війська. Про це йдеться в повідомленні 79-ї десантно-штурмової бригади ЗСУ на сторінці у Facebook, інформує еizvestia.com.
«У листопаді 2017 року Високомобільні війська стануть Десантно-штурмовими військами. Певних змін зазнають елементи форми одягу та атрибутики, однак головна місія десантників – бути у всьому першими, бути кращими, бути на вістрі подій і виконувати найскладніші завдання – все це залишається актуальним для «крилатих піхотинців», – ідеться в повідомленні.
Українські десантники наголошують, що вони повинні відрізнятися від агресора, який хоче позбавити країну державності. «Саме тому було прийнято рішення, яке багато кому видається спірним і вже спричинило дискусії у військовому середовищі. Але ж ми, десантники, пам’ятаємо, що наша сила – в дисципліні, в неухильному виконанні наказів і розпоряджень», – йдеться в повідомленні.
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Командувач Високомобiльних десантних вiйськ Збройних Сил України генерал-лейтенант Михайло Забродський наголосив, що ВДВ замінять на Десантно-штурмові війська у зв’язку з цілями і принципами застосування таких підрозділів.
«Ніхто не має намiру забути про блакитні берети. Це наша історія. Проте настав час змiн. Зміни вiдбудуться і в формі десантників, які головним чином будуть схожими на традиції подібних підрозділів більшості країн світу», – зазначив Забродський.
За його словами, берети та тільники кольору неба для десантників усіх поколінь залишатимуться святинею, символом причетності до славного десантного братства.
«Ці атрибути – заслужені протягом нелегких років служби, вистраждані потім, а часто і кров’ю. Це – історія, традиції, які ніхто не відкидає і ніхто не заперечує», – запевнив командувач ВДВ ЗСУ.