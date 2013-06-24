У День Сил спеціальних операцій ЗСУ Президент України Володимир Зеленський зустрівся з воїнами ССО на одному з пунктів управління, привітав їх із 10­ю річницею створення ССО, відзначив державними нагородами, вручив бойовий прапор, присвоїв почесне найменування та поспілкувався з військовим командуванням ССО.

Глава держави подякував спецпризначенцям за службу Україні, надзвичайну сміливість і щоденні сильні результати. Сили спеціальних операцій пройшли всі битви цієї війни, які були найскладнішими, жорстокими й важливими для українців: від оборони Києва до визволення острова Зміїний, від боротьби на Донбасі до Курської операції, яка стала одним з найвідчутніших кроків для повернення війни на російську територію, звідки вона почалася. Президент подякував воїнам ССО і за виконання завдань на півдні України — Миколаївщині та Херсонщині та на прикордонні — на Харківщині та Сумщині.

Окремо Президент відзначив виконання завдань ССО в напрямі далекобійних санкцій проти росії за війну. За словами Володимира Зеленського, українські дипстрайки Сил спеціальних операцій, Служби безпеки, Сил безпілотних систем, ракетних підрозділів і розвідок завжди — особливі й важливі місії.

«Не тільки завдяки тому, що це найбільш ефективно обмежує російське бажання продовжувати цю війну проти нас передусім завдяки влучанням в об’єкти російської нафтової галузі та їхні воєнні заводи. Але і вперше в історії російських агресій наші дипстрайки відкрили російські глибокі тили для цілком справедливих відповідей на російську агресію. Відповідей від того народу, проти якого москва цю війну почала. росія повинна запам’ятати, що знищення миру має наслідки. І все, що цьому допомагає, важливо», — наголосив Володимир Зеленський.

ССО сприяють у забезпеченні опору на тимчасово окупованій території України.

«Дякую вам за організацію таких спеціальних важких, складних, але дуже важливих заходів, за підтримку опору та створення саме таких проблем для окупанта, на які він заслуговує», — зазначив глава держави.

Володимир Зеленський наголосив, що з огляду на всю складність місій ССО Україна пам’ятає тих, хто ціною власного життя захищає українську незалежність і території. Пам’ять загиблих воїнів ушанували хвилиною мовчання.

Президент відзначив нагородами 25 українських захисників, зокрема двох Героїв України орденами «Золота Зірка». Він вручив відзнаку «Хрест бойових заслуг», ордени Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ й ІІІ ступенів, Княгині Ольги ІІІ ступеня, Данила Галицького та медаль «За військову службу Україні». Глава держави також вручив бойовий прапор 144 окремому центру спеціальних операцій ССО та присвоїв окремому центру спеціальних операцій «Північ» ССО почесне найменування «імені героїв УПА».

Командувач Сил спеціальних операцій генерал­майор Олександр Трепак доповів Президентові про результати виконання завдань. Спілкуючись із військовим командуванням ССО, обговорили ситуацію на фронті, поточні завдання та майбутні пріоритетні операції. Володимирові Зеленському представили озброєння, військову техніку та обладнання, які використовують Сили спеціальних операцій під час виконання завдань.

Джерело:

Офіс Президента