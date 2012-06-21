Як стати вегетаріанцем? Друга група крові за всіма параметрами ідеально підходить для вегетаріанства. Тому лікарі радять при переході на вегетаріанство зважати на те, що група крові людини багато в чому визначає успіх цієї дієти.
У природі існує чотири групи крові, які мають свої особливості засвоюваності. Усі ці групи з'явилися завдяки певному способу життя і харчування наших предків.
Наприклад, перша і четверта група крові є «м'ясними», так як носії цих груп крові були мисливцями і рибалками. Відповідно, їх раціон складався на 70% з м'яса.
Третя група крові є «молочною» через те, що предки, в чиїх жилах текла ця кров, мешкали в районах, де переважала молочна кухня.
Тому сучасні представники цих груп потребують достатньої кількості тваринного і молочного білка, відмова від якого може привести до негативних наслідків для організму у вигляді проблем з щитовидною залозою, поганою кров’ю та діабетом.
Єдиною відмінною групою крові є друга. Її предки славилися багатим землеробством. Їх щоденний раціон на 80% становила рослинна їжа. У сучасних представників цієї групи спостерігається алергічні реакції і непереносимість тваринного, молочного білка і глютену.
Таким чином, друга група за всіма параметрами ідеально підходить для вегетаріанства. При такому харчуванні представники другої групи лише поліпшать свої показники здоров'я, позбавивши себе від можливих алергенів.
Нагадаємо, що вегетаріанство включає в себе перехід від м'ясної їжі тваринного походження до рослинної. Найчастіше з раціону також виключаються такі продукти як птиця, риба, яйця і молочна продукція.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»