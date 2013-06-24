Президент Володимир Зеленський зустрівся зі спеціальним представником Президента США з питань України генералом Кітом Келлогом. Вони обговорили кроки для досягнення реального миру та гарантії безпеки для України. Зокрема, розширення ініціативи PURL на фінансування виробництва та закупівлю систем Patriot, двосторонні угоди щодо дронів і зброї, які Україна запропонувала США. Україна розраховує на позитивну реакцію американської сторони.

Окрему увагу приділили роботі з партнерами для посилення тарифно-санкційного тиску на росію, щоб якомога швидше з’явилася можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити війну. Президент наголосив, що саме тристоронній формат переговорів на рівні лідерів найбільш ефективний.

Ішлося й про міжнародну співпрацю для повернення українських дітей, яких викрала росія, а також умови, в яких перебувають викрадені діти.

Президент висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством Чарлі Кірка та подякував Президентові Дональду Трампу за співчуття і реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося у штаті Північна Кароліна. Глава держави наголосив, що справедливість має торжествувати щоразу, коли насильство намагається взяти гору.

Володимир Зеленський і Кіт Келлог обговорили підготовку до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, заплановані заходи, координацію між Україною та США й роботу в межах коаліції охочих. Триває опрацювання потенційних зустрічей і різних форматів, повідомляє Офіс Президента.