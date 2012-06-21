Життя в Гренландії сурове. Лід і холод – твої повсяденні спутники. Але іноді до берега села може припливати айсберг, а падаючі з нього уламки піднімають хвилі, які здатні затопити все навколо.
Саме такий айсберг вагою майже11 тисяч тонн приплив до села Іннаарсуіт на минулому тижні.
Місцева влада розпочала евакуацію жителів населеного пункту, так як вони переймаються тим, що айсберг нестабільний і може в будь-який момент або завалитися на бік, або просто розсипатися на куски. І в цій, та в іншій ситуації величезна хвиля може просто змити село. На відео видно, як від айсберга відкололася лише невелика частина, і вже це спричинило досить величезні хвилі, хоча до берега вони не докотилися.
За останній тиждень айсберг відійшов трохи далі в океан, з-за чого евакуацію жителів призупинили. Але тепер льодова глиба підійшла ближче до електростанцій Іннаарсуїту, і влада знову залишаються в стані повної готовності.
Айсберг навіть був зафіксований компанією Sentinel-2A Європейського космічного агентства. На фото ви можете побачити, наскільки айсберг більший за село.