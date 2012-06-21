Президент Петро Порошенко підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 6 вересня 2018 року «Про Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією». Відповідно до рішення РНБО раніше було підтримано пропозиції МЗС щодо припинення чинності цієї так званої «великої угоди», підписаної 31 травня 1997 року.
МЗС має повідомити Росії про бажання України припинити дію Договору про дружбу, відповідно до статті 40 цього документа, та внести в установленому порядку на розгляд Президентові України проект закону про припинення дії Договору. МЗС має поінформувати ООН, ОБСЄ, інші міжнародні організації про бажання припинити дію угоди та підстави припинення, повідомляє департамент прес-служби АП.
До 30 вересня МЗС поінформує Росію нотою про бажання України припинити дію договору, а глава держави внесе до Верховної Ради відповідний законопроект, згідно зі ст. 24 Закону «Про міжнародні договори України».