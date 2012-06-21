Торік через реорганізацію бюджетної програми «Українська книга» видання, що їх випускали вітчизняні видавництва на умовах державного замовлення, на жаль, так і не вийшли друком. Тож хочу висловити думку про фундаментальне видання, що вийшло друком за цією програмою позаторік. Ідеться про перший том Великої української енциклопедії, який підготувала державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво». Він містить 1700 статей, над якими працювали 300 провідних науковців з різних регіональних наукових і освітніх установ.
Вихід у світ універсальної енциклопедії — неординарна подія в культурному житті країни, бо такі видання друкували ще за часів УРСР.
У передмові до першого тому, де вміщено статті на «А — Акц», укладачі чітко визначили мету унікального проекту: «наукове осмислення картини світу, історії людської цивілізації, внеску в неї українського народу». Як запевняють редактори, і надалі частка національного матеріалу у ВУЕ становитиме не менш як третину обсягу видання. До роботи над наступними томами долучатимуться дослідники з окремих галузей наук, викладачі вишів, іноземні науковці. Державна наукова установа «Енциклопедичне видавництво» планує видати до 2026 року орієнтовно 30 томів ВУЕ.
Цікаво, що в першому томі вміщено статті про двох лауреатів Національної премії України імені Тараса Шевченка: диригента, композитора Героя України Анатолія Авдієвського і літературознавця професора Києво-Могилянської академії Віру Агеєву.
На жаль, у ньому не знайшлося місця для ще одного Шевченківського лауреата Азіза Абдуллаєва — інженера-будівельника за фахом, якого разом з колегами було відзначено найвищою державною нагородою у гуманітарній сфері 2005 року за скульптурний комплекс «Відродження» в Сімферополі. Саме Азіз Абдуллаєв брав участь у проектуванні й організації будівництва, оформленні й дизайні комплексу як символу відродження реабілітованих народів Криму.
Поява на вітчизняному книжковому ринку такого видання переконливо засвідчує інтелектуальний потенціал українського народу, його високий культурний рівень, здобутки в усіх сферах суспільного життя, утвердження національної ідентичності. Можна лише порадіти, що нарешті в Україні вдалось відновити випуск академічної енциклопедії, яка в усі часи і за будь-якої влади виконує роль своєрідної візитівки розвинених країн.
Тарас ГОЛОВКО
для «Урядового кур’єра»