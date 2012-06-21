Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Великдень – одне з найулюбленіших свят в Європі. Час сімейних відпусток, шкільних канікул, довгих родинних застіль, пікніків на природі. Проте нинішній Великдень минув для європейців у тривожній напрузі через епідемію коронавірусу, яка змусила їх забути про те, що ще недавно здавалося традиційним і звичним. Влада багатьох країн розповсюдила спеціальну інструкцію про те, що можна робити під час великодніх свят, а що – суворо забороняється з огляду на карантин.
Однією з найпопулярніших традицій в Європі є полювання за шоколадними писанками, які у садах та парках розкладає Великодній кролик. Напередодні свят у Кризовому центрі Бельгії пояснили, що полювати за шоколадним яєчками, захованими у власному садку – дозволено, але не можна запрошувати приєднатися до цієї забави гостей і також категорично не можна навідатися в гості до бабусі та дідуся, щоб перевірити, чи не лишив Великодній Кролик кілька смачних писанок у садку їхньої садиби. Тим родинам, які мешкають у багатоквартирних будинках, дозволялося організовувати полювання за шоколадними писанками у парках, проте неподалік від місця проживання. Окрім цього всім, хто вийде не полювання на писанками, нагадали про необхідність дотримуватися безпечної дистанції у 1,5 метра.
«Святкові застілля мають відбуватися лише у вашій оселі та разом з тими, хто в ній проживає», – наголосив прессекретар Кризового центру Ів Стівенс. А як щодо святкового барбек’ю? Це можна робити лише у власному садку чи на власному балконі, запросивши лише свою родини. «Друзі, сусіди та родичі мають лишатися вдома», – наголосили в Кризовому центрі. Окрім цього, великодні пікніки у парках суворо заборонені. Хоча гуляти чи робити там пробіжку у Бельгії дозволяється, проте сідати на лавку чи на траву – ні.
Церкви у Бельгії були відкриті на Великдень для особистої молитви за умови поваги правила про соціальну дистанцію. Святкові ж проповіді та меси у церквах не проводилися, а транслювалися по телевізору.
Загалом Кризовий центр Бельгії нагадав громадянам, що попри сонячні теплі дні їм заборонені автомобільні мандрівки в гори Ардени чи на узбережжя Північного моря – улюблені напрямки вихідного дня усіх бельгійців. Натомість їм пропонується кататися на велосипедах, самокатах та скутерах, що дозволено до 21 години вечора. Діти можуть кататися на роликах та скейтбордах. Для родин з маленькими дітьми до 5 років, які живуть у великих містах і не мають можливості побути на природі, дозволяється використовувати авто для того, щоб вивезти малечу у парк чи ліс.