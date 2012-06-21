Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Як будуються стадіони, школи та дитсадки на Рівненщині тепер можна відстежити в режимі реального часу. Раніше вебкамери встановили на трьох об’єктах масштабного проєкту «Велике будівництво»: спорткомплексі в Сарнах, ліцеї в Корнині та дитсадку в Березному. Тепер в онлайні їх з’явилося ще п’ять — на стадіоні в Костополі, спортивно-оздоровчому комплексі та ліцеї в Дубровиці, дитсадку в Перебродах Дубровицького району, школі в селі Малеве Демидівського.
«Вебкамери на об’єктах «Великого будівництва» — це можливість для кожного відстежувати його перебіг в режимі реального часу 24 на 7. Також це стимулюватиме підрядників працювати якісно. До речі, низка об’єктів вже на фінішній прямій і готуються до відкриття найближчим часом», — прокоментував новинку голова Рівненської ОДА Віталій Коваль.
На Рівненщині, відповідно до проєкту «Велике будівництво», збудують 5 шкіл, 5 садочків, 5 стадіонів, 7 приймальних відділень у медичних закладах, відремонтують 73 кілометри місцевих доріг. Голова ОДА Віталій Коваль особисто інспектує хід будівництва і постійно знайомить із ним жителів області.