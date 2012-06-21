На грип впливає маса різних факторів: вологість, температура (в сухому і холодному повітрі вірус поширюється краще), вірулентність вірусного штаму і ще багато іншого.
Дослідники з Університету штату Орегон і їх колеги з інших наукових центрів США і Великобританії пишуть в Science, що один з факторів, який відчутно впливає на епідеміологічну картину грипу – це розмір міста. Грипозний сезон розпочинається з середини осені і триває до весни. У великих містах кількість хворих швидко виходить на плато і залишається на цьому плато весь час. У невеликих містах, навпаки, у грипу є явний пік, який припадає на зиму. Причина такої різниці в тому, що великому місті з високою щільністю населення, у вірусу більше можливостей перейти від хворого до здорового – вірус може вільно подорожувати між людьми, навіть якщо інші фактори для нього не дуже сприятливі. У невеликому ж місті інші чинники якраз більш значимі, і тому епідеміологічний пік припадає на зимовий час, коли повітря сухе.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»