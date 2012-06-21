Представники ТОВ СП «Нібулон» та ПрАТ «Агротон» виступили у ролі благодійників.
«Щиро дякую за допомогу у вигляді 200 захисних комбінезонів та 4 тисяч одноразових медичних масок, які зараз вкрай необхідні лікарні. В умовах тотального дефіциту засобів захисту, ця гуманітарна допомога дасть змогу зберегти та захистити здоров’я медичних працівників та запобігти поширенню коронавірусної інфекції», — каже головний лікар КНП «Біловодська багатопрофільна лікарня» Роман Чередниченко.
Його підтримують колеги зі Старобільської лікарні, і підкреслюють, що «роль приватного бізнесу у боротьбі з пандемією є надзвичайно високою».
Обидві лікарні визначені, як опорні в боротьбі із короновірусною інфекцією в Луганській області.
Іванка МІЩЕНКО,
для «Урядового кур'єра»