Розпочато підготовчі роботи для проведення інвестиційного конкурсу із залучення інвестора для реалізації проекту «Облаштування мотузкового парку на території парку «Молодіжний» у Деснянському районі». Про це повідомляють у КП «Київське інвестиційне агентство».
Зазначений проект був включений до переліку інвестиційних об’єктів, які потребують залучення інвестицій відповідно до розпорядження КМДА від 9 жовтня 2017 року № 1247. Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Деснянського району м. Києва визначено замовником реалізації проекту, а КП «Київське інвестиційне агентство» — замовником підготовчих (передінвестиційних) робіт.
Земельна ділянка орієнтовною площею
Облаштування парку не потребує видалення зелених насаджень і є одним із видів екологічного, «зеленого» відпочинку населення.
Зазначені підготовчі роботи розпочато відповідно до Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 24 травня 2007 року № 528/1189, та рішення постійно діючої конкурсної комісії, утвореної розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22 жовтня 2007 року № 1403 (протокол від 12 липня 2017 року № 100/2017).