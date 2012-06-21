700 підприємств, 2500 видів продукції, доступні ціни, безліч гостей, яскраві експозиції, конкурси, творчість, розваги і гарний настрій – це все Великий Слобожанський ярмарок!!! Так охарактеризувала захід останнього вересневого дня голова Харківської облдержадміністрації Юлія Світлична.
Вона подякувала представникам всіх районів Харківщини, які брали участь у ярмарку. Голова ХОДА також нагадала, що Великий Слобожанський ярмарок уже традиційно став продовженням Міжнародного економічного форуму.
Великий Слобожанський ярмарок проходив протягом усього дня 30 вересня на майданчику біля «Радмір Експохолу». Товаровиробники з усіх районів Харківщини та інших областей представили тут свою продукцію за цінами, що нижчі за ринкові. Також на ярмарку працювали різні розважальні локації та яскраві виставкові павільйони кожного з районів Харківської області.