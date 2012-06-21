Почато роботи на 34 дорожніх об’єктах у 14 областях України. Ідеться про Вінницьку, Житомирську, Закарпатську, Івано-Франківську, Київську, Львівську, Миколаївську, Одеську, Полтавську, Рівненську, Сумську, Харківську, Хмельницьку та Чернівецьку області. Як повідомляє Державне агентство автомобільних доріг, рекордно ранній початок дорожніх робіт зумовлено сприятливими погодними умовами і значним обсягом проведеної підготовки, розробленої проєктної документації і проведених торгів.
Крім будівництва, реконструкції, капітального та середнього ремонту автомобільних доріг, обходів міст, розпочали роботи з будівництва та реконструкції мостів, мостових переходів, надземних пішохідних мостів.
«В усіх регіонах оголошено тендери на виконання Дорожньої стратегії-2020. Додатково в березні очікуємо перші кредити від державних банків. Усе це разом стане запорукою успішного втілення амбітних планів Укравтодору на 2020 рік», — цитує пресслужба відомства слова голови Укравтодору Олександра Кубракова.