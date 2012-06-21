Керівництво міноборони Великобританії обговорює можливість скорочення армії і передачі свого нового авіаносця в оренду Сполученим Штатам Америки. Лондон планує витрачати на збройні сили до 2% ВВП. На збільшення витрат вплине рівень інфляції.
Особовий склад ЗС збираються скоротити до 60-65 тисяч чоловік. Зараз – близько 73 тисяч. Для порівняння, під час війни в Іраку в 2003 році британська армія налічувала 102 тисяч чоловік, пише The Sunday Times.
«Британські військові ненавидять авіаносці, які вони вважають нікчемною річчю, але американці їх обожнюють. Британські авіаносці дозволяють заощадити, тому що для їх обслуговування потрібен набагато менший екіпаж, ніж на американських авіаносцях», – повідомив представник міноборони Великобританії.
В середині листопада новий британський авіаносець HMS Prince of Wales прибув у порт свого базування – Портсмут. За прибуттям судна спостерігали кілька тисяч чоловік. До кінця року корабель буде включено до складу ВМС Великобританії.
Будівництво корабля обійшлося Сполученому королівству в 3,1 мільярда фунтів стерлінгів (4 мільярди доларів США). Його водотоннажність становить 65 тисяч тонн, довжина – 280 метрів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»