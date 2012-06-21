Великобританія і Ірландія можуть подати спільну заявку на проведення чемпіонату світу в 2030 році. Таким чином, Футбольна асоціація Англії (FA) розраховує збільшити шанси на перемогу при виборі приймаючої сторони мундіалю.
Як повідомляє Daily Mail, цей варіант знаходиться поки що на стадії розгляду. При цьому видання відзначає, що Союз європейської футбольної асоціацій (УЄФА) не зможе надати всім учасникам з британських островів (Великобританія, Шотландія, Уельс, Північна Ірландія та Ірландія) путівки на турнір без кваліфікації.
22 серпня повідомлялося, що УЄФА планує ввести систему відеоповторів (VAR), починаючи з чвертьфінальної стадії Ліги чемпіонів сезону-2018/19.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»