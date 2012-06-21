Віце-прем’єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе зустрілася з Державним секретарем у справах оборони Великої Британії Гевіном Вільямсоном (Gavin Alexander Williamson).
Віце-прем’єр-міністр зазначила, що політичний та військовий діалог двох країн залишається інтенсивним та подякувала Великобританії за підтримку реформ в Україні. Зокрема, наголосила вона, надзвичайно цінною є британська допомога Україні в оборонному плануванні, розвитку бойових спроможностей Збройних Сил та в професійній підготовці військовослужбовців.
Віце-прем’єр-міністр також висловила підтримку Великобританії у справі Солсбері та засудила агресивні дії Росії.
Іванна Климпуш-Цинцадзе зазначила, що гібридні загрози з боку РФ стосуються не лише України: «Гаряча фаза війни проти України триває, але це війна і проти всього західного світу, просто це так звана «м’яка війна». Протидією цьому може бути зміцнення єдності західної спільноти».
Віце-прем’єр-міністр нагадала про Міжвідомчі навчання з розбудови національної системи стійкості до загроз, які мають відбутися 8—10 жовтня в Україні за підтримки британської сторони.
Говорячи про подальшу співпрацю України з Великою Британією, Гевін Вільямсон зазначив, що для британців необхідно з перших джерел почути про те, як Україна реагує на гібридні загрози з боку Росії. «Рік тому ми навіть не уявляли собі, що в нас може статися інцидент, подібний тому, що трапився в Солсбері. Україна має надзвичайний досвід у виявленні, реагуванні та розслідуванні гібридних загроз, зазнавши повного спектра агресії з боку Росії. Для Великобританії надзвичайно важливо взаємодіяти з Україною, оскільки британці також свідомі цієї небезпеки», — сказав Гевін Вільямсон.
Під час обговорення питання імплементації положень Закону України «Про національну безпеку» сторони торкнулися підтримки Великобританією реформ в оборонній сфері України. Зокрема, Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила зацікавленість у досвіді Великобританії з наближення до стандартів НАТО в управлінні оборонно-промисловим комплексом.
Сторони вважають, що існує високий потенціал співпраці у сфері підготовки українського військового персоналу, зокрема, щодо різнорівневого управління оборонними структурами, а також навчальних курсів для українських фахівців, у тому числі керівного складу, в британських військових освітніх закладах.
Державний секретар у справах оборони Великої Британії вважає, що для ефективного впровадження змін необхідно отримати не лише знання, а й переглянути підходи до культури їх впровадження.
На думку співрозмовників, наразі є всі передумови для посилення розвитку професійної військової освіти в Україні.
Говорячи про взаємодію у рамках співпраці з НАТО, Іванна Климпуш-Цинцадзе висловила вдячність за практичну і політичну підтримку України з боку Британії в Альянсі. Вона також зазначила, що наразі Уряд має чітке завдання – створення умов для членства України в НАТО, а це означає ефективне проведення реформ та перехід на стандарти НАТО. В цьому напрямі головним інструментом для України є Річна національна програма, підходи до формування якої вже найближчим часом будуть якісно оновлені.