Великобританія закликала 10 країн об'єднатися для зменшення залежності від Китаю у сфері 5G. Офіційний Лондон пропонує сформувати альянс для створення «альтернативного пулу» постачальників обладнання для мереж п'ятого покоління.
З такою пропозицією Лондон звернувся до Вашингтону, повідомляють іноземні ЗМІ. У Великобританії вважають, що до альянсу повинні увійти країни Великої сімки (G7), а також Австралія, Південна Корея та Індія. У Лондоні кажуть, що країні потрібні нові учасники ринку. Адже через їх відсутність доводиться звертатися до Huawei.
Днями в уряді Великобританії заявили про намір провести нову експертизу ролі Huawei у розгортанні мереж 5G в країні. Це рішення Лондон прийняв після оголошення США додаткових санкцій проти китайської компанії.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»