Микола ШОТ,
«Урядовий кур’єр»
Навіть Великодні святкування не змогли паліїв вгамуватися та не завдавати великої шкоди довкіллю й значних матеріальних збитків. Масштабна пожежа виникла Страсної п’ятниці неподалік Тернополя. Великий вогонь знищив вісім гектарів Чистилівського орнітологічного заказника загальнодержавного значення. За інформацією пресслужби управління ДСНС України в області, під час гасіння вогнеборцям удалося тут урятувати десять будівель та майже 150 гектарів території. За попередньою версією правоохоронців, пожежа в заказнику спалахнула через «занесення стороннього джерела запалювання».
На сам Великдень рятувальникам довелося боротися з вогнем у Тернополі вздовж річки Серет. Адже там горів сухий очерет і сміття на майже 5,5 гектара. Гасити полум’я допомагали й місцеві. Жителі. Вони зуміли дати собі раду з пожежею та врятувати, як повідомили в пресслужбі управління ДСНС України в області, чотири помешкання й будівлю каналізаційної споруди. За фактом виникнення цієї пожежі правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Вогняну забаву під час святкування Великодня влаштували собі й два юнаки. Вночі в чотирьох місцях на одному із житлових масивів Тернополя вони підпалили сміттєві контейнери. На місце вчинення протиправного виїхала слідчо-оперативна група. За інформацією відділу комунікації поліції області, правоохоронці затримали двох підозрюваних. Одному із зловмисників — сімнадцять, іншому — вісімнадцять років, щоправда, старший торік уже мав проблеми із Законом саме через підпалювання смітників. Задля розваги — так пояснили свої незаконні дії палії й зараз. Цей хуліганський факт поліціянти внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань.