У Києві запрацювала мережа прокату велосипедів Nextbike, у якій можна взяти велосипед в одному пункті міста, а повернути в іншому. Про це повідомляється на сторінці прокату у Facebook.
Перші прокатні велосипеди спеціальної конструкції прибули до Києва з Німеччини наприкінці липня. Вже є мапа, на якій позначено 27 станцій прокату. Зокрема станції є біля метро «Почайна», «Лівобережної», «Осокорки», «Позняки», «Харківська», «Оболонь», «Мінська», «Героїв Дніпра», «Лук’янівська», на Русанівці, Троєщині, а також на Подолі й у центрі столиці. Станції будуть віртуальними – тобто це розмітка без терміналів. Користувачам буде достатньо припаркувати велосипед в межах розмітки і закрити спеціальний замок на задньому колесі. Орендувати велосипед можна буде за допомогою додатка, відсканувавши QR-код чи ввівши номер велосипеда. Замок відкриється автоматично. Велосипед можна паркувати без зупинки оренди, активувавши режим паркування. Повернути велосипед слід саме на офіційну станцію.
Прокат велосипедів працює в тестовому режимі до грудня цього року.
Коштуватиме такий прокат 30 гривеь за півгодини, місячний абонемент – 199 гривень за умови придбання до 01.09.2018 (далі 399 грн/місяць). Сезонний прокату коштуватиме – 599 гривень за умови придбання до 01.09.2018. (далі 899 грн). Сезон закінчується 1 грудня 2018 року.