Днями Полтавщину відвідав 42-річний японець Шоган Камеда, який дев’ять років подорожує світом: шість — пішки і три — на велосипеді. Шоган родом з Кіото. Він пішки пройшов Тайланд, Малайзію, Камбоджу, В’єтнам. У Китаї йому подарували велосипед, і мандрівник пришвидшився — проїхав Гонконг, Монголію, Казахстан, Киргизстан, Узбекистан, Азербайджан, Грузію, Туреччину, Грецію, Албанію, Чорногорію, Хорватію, Сербію, Румунію. Загалом за роки мандрів побував у понад 60 країнах.
В Україну японець заїхав з Румунії, потім відвідав Львівську область, доїхав до Києва, а 5 вересня дістався Полтави.
Велосипедист Олексій Керусов, у якого переночував Шоган Камеда, розповів, що після гостин мандрівникові влаштували проводи — на дорогу дали грошей, сала (цей продукт японець уже встиг полюбити), консервів, чаю, каш швидкого приготування. Непосидючий японець планує відвідати Чигирин, а згодом — Чернігів, бо любить історію й старовинну архітектуру. Та довго в Україні гість не затримається, бо закінчується строк візи, а ще він боїться нашої зими, тож покрутить педалі на південь.