Вікторія ВЛАСЕНКО,
«Урядовий кур’єр»
Влада європейських міст має діяти рішучіше, якщо хоче скористатися велосипедним бумом, спричиненим пандемією коронавірусу, й запровадити зміни до міської транспортної інфраструктури. Такого висновку дійшли учасники вебінару, проведеного у Всесвітній день велосипеда.
Любителі велосипедного транспортну й представники міських адміністрацій з усієї Європи погодилися, що пандемія коронавірусу пропонує унікальний шанс переосмислити міський простір і мобільність. «Не чекайте дозволу — просто нанесіть на асфальт фарбою розмітку для велосипедних доріжок», — сказав любитель велоспорту й заступник начальника Генерального управління Європейської комісії з питань мобільності й транспорту Метью Болдуїн.
Протягом вебінару учасники дискусії заявляли, що пандемія коронавірусу призвела до безпрецедентного зростання велосипедного руху й закликали державних службовців швидко діяти, щоб підхопити цей імпульс поки він не згас. Заступник міського голови Парижа, який займається питаннями транспорту, Крістоф Найдовські, заявив, що будівництві 60 кілометрів нових велосипедних смуг у французькій столиці збільшило обсяг велосипедного руху на 40% порівняно з періодом до карантину. Заступник мера Лісабона Мігель Гаспар зауважив, що з послабленням обмежувальних заходів дедалі більше людей повертаються до офісів, проте вони побоюються користуватися громадським транспортом і надають перевагу велосипеду. «Тому міста мають створювати більше велосипедних доріжок», — наголосив він. Мігель Гаспар визнав, що брак фінансування часто стає на заваді реалізації стратегії щодо планування міста. Проте він поділився досвідом Лісабона у цьому питанні, який засвідчив, що місто може знаходити механізми для використання засобів і грошей, які вже є у його розпорядженні. «Зараз ми запускаємо програму на три мільйони євро, щоб стимулювати купівлю велосипедів. Це гроші, які ми планували витратити на будівництво парковки на 300 паркомісць», — розповів чиновник.
У своєму заключному слові Метью Болдуїн наголосив, що достатнє фінансування з боку ЄС і національних урядів залишається важливим чинником для розвитку популярності велосипедів. Він навів приклад велосипедного буму в США, який виник у в 1970 році, але зрештою згас через зниження цін на нафту й відсутність велосипедної інфраструктури. Після чого американці пересіли в автомобілі. «Ми маємоі діяти зараз, коли Європа відкриває для цього можливості, інакше ми повернемося до старих норм урбаністичної мобільності», — застеріг єврочиновник.