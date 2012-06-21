Суворі обмежувальні заходи, запроваджені у більшості країн світу для боротьби з епідемією коронавірусу, породили нову дитячу гру. Вона має на меті розважити малюків під час прогулянок. Адже під час карантину заборонено походи до парку та ігри на дитячих майданчиках. До слова, старші діти, знуджені довгим самотнім сидінням вдома та шкільними заняттями онлайн, залюбки беруть участь у цій грі. Вона називається «Знайди ведмедика». Її суть дуже проста. Люди, які мешкають на нижніх поверхах будинків і чиї вікна виходять на вулицю, саджають на підвіконня плюшевих ведмедиків, щоб діти могли вишукувати їх під час прогулянок.
Ця гра вже набрала популярності у США, Франції, Німеччині та дісталася Бельгії. У бельгійському місті Гент журналісти фламандського радіо VRTсупроводжували під час прогулянки місцеву дівчинку з її мамою. Мала нарахували 69 плюшевих ведмедиків і була щаслива, коли про її результат оголосили в прямому ефірі.
Жителі Гента підхопили цю ініціативу кілька тижнів тому й розвісили по місту плакати з проханням до місцевих жителів розсадити на своїх підвіконнях м’які іграшки і з поясненням до батьків, як можна розважити своє дитя під час прогулянки. «Увага, ведмедики ховаються у вікнах будинків. Ви гуляєте з дітьми? Вирушайте на пошуки ведмедика! Порахуйте плюшевих ведмедів і шукайте нових щоразу, коли виходите на прогулянку, бо щодня у вікнах з’являються нові!», – написано на плакаті.
Ця гра не лише розважає малечу, а й об’єднує місцевих жителів, які через участь у ній переймаються життям громади, дотримуючись при цьому всіх вимог карантину.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»