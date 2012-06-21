Понад 50% проектів дорожнього будівництва, запланованих на поточний рік, виконано або перебуває на завершальній стадії. У вересні в уряді очікують на повну оцінку ситуації в галузі у всіх областях. Таку інформацію оприлюднив під час урядової наради, присвяченої питанням дорожнього будівництва і розвитку дорожнього господарства, Прем’єр-міністр Володимир Гройсман. Він наголосив, що будівельна машина «йде повним ходом». Ситуація на ринку непогана. Але потрібно проаналізувати, що використано, і перерозподілити кошти на проекти, де потрібні додаткові ресурси.
«Більше половини планів уже виконано. Але в різних регіонах цю роботу проводять по-різному. Я поставив чіткі завдання: темпи будівництва треба пришвидшувати, а кошти використовувати ефективно й раціонально, — наголосив Володимир Гройсман. — Ми робимо перевірки, будуть аудити по завершенні об’єктів. У вересні всі ми розумітимемо, хто впорався з поставленими навесні завданнями, а хто ні. Усім дам оцінку, хто, маючи ресурси, не зміг організувати роботу».
У регіональному розрізі, констатували учасники наради, найкраще із завданням упоралися Волинська, Дніпропетровська, Закарпатська, Запорізька, Кіровоградська, Львівська, Полтавська, Тернопільська, Херсонська та Хмельницька області, де відсоток виконання робіт перевищує 80. У Чернівецькій та Сумській областях ситуація найгірша.
Цього року на ремонт доріг, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату Кабінету Міністрів, надано рекордне фінансування — понад 45 мільярдів гривень. Державна субвенція на проекти будівництва доріг місцевого значення становила 11,53 мільярда гривень. Обсяг фінансування заходів з підвищення безпеки доріг сягнув 2,6 мільярда.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»