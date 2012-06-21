Верховна Рада подала до Конституційного Суду для отримання висновку президентський проект закону про внесення змін до Конституції України (щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору). За проект постанови проголосував 321 народний депутат із 366, зареєстрованих у залі, повідомляє УНІАН.
З тексту Конституції пропонують вилучити пункт 14 розділу XV «Перехідні положення» — про можливе використання існуючих військових баз на території України для тимчасового перебування іноземних військових формувань на умовах оренди.
Президент Петро Порошенко подякував за це рішення. «321 голос «за»! Верховна Рада конституційною більшістю підтримала та дала старт моїй ініціативі щодо змін до Основного Закону, які закріплять незворотність курсу на набуття членства України в ЄС і НАТО, — написав він на своїй сторінці у Фейсбуці. — Це страховка на майбутнє від будь-яких несподіванок. Перемога національних інтересів і удар під дих п’ятій колоні».