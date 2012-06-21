Віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Геннадій Зубко закликав парламент ухвалити 17 законопроектів, які посилять децентралізацію в Україні. Про це він сказав на спільній прес-конференції зі спеціальним посланником уряду ФРН з питань реформ у галузях урядування та децентралізації в Україні Георгом Мільбрадтом. За словами віце-прем’єра, ці законопроекти було опрацьовано спільно з місцевими громадами, народними депутатами, представниками громадянського суспільства. У них ідеться про добровільне об’єднання громад, залучення добровільного приєднання до міст обласного значення, додаткову передачу повноважень щодо земельних ресурсів, поліпшення якості надання адмінпослуг на місцях.
За три останні роки реформа децентралізації стала найпопулярнішою в Україні, проте подальше її втілення буде неможливим без ухвалення 17 законопроектів, вважає Георг Мільбрадт. Він розповів, що під час зустрічей у Києві з представниками української влади обговорював цей перелік законопроектів і необхідність їх ухвалення. «Ці законопроекти перебувають у Верховній Раді, і сподіваюся, їх буде ухвалено до літа», — наголосив Мільбрадт. Він уточнив, що це треба зробити до президентських виборів в Україні, які мають відбутися 2019 року, інакше процес децентралізації загальмується.
У переліку законопроектів з децентралізації одну з перших позицій посідає законопроект 7118 про управління земельними ресурсами в межах території об’єднаних територіальних громад. Георг Мільбрадт заявив, що міжнародні партнери України підтримують ухвалення цього законопроекту. За його словами, питання землевласництва «вирішальне для подальшого розвитку країни, але надзвичайно складне. Проте з досвіду об’єднання Німеччини можу стверджувати, що всі земельні питання мають бути в руках громади», — наголосив він.
Як повідомив Геннадій Зубко, в Україні 665 об’єднаних територіальних громад. Серед лідерів децентралізації урядовець відзначив Тернопільську, Дніпропетровську, Житомирську та Полтавську області. «Але є області, де значний запит на об’єднання, але руху в цьому напрямі не відбувається, — це Київська та Закарпатська області», — констатував віце-прем’єр.