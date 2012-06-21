Пропозицію повністю обмежити доступ журналістам до парламенту не було підтримано. «Ми розуміли, що ви все одно працюватимете», — повідомив на брифінгу Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, пояснюючи принципи роботи в період обмежувальних заходів із протидії коронавірусу. Ухвалено рішення обмежити доступ усім, крім журналістів, аби вони могли працювати в кулуарах третього поверху Верховної Ради. У пресцентрі в кулуарах має відбуватися спілкування народних депутатів з медійниками, повідомляє УНІАН.
«Ми запроваджуємо систему: від одного каналу — одна знімальна група. Щодо інших ЗМІ буде один представник від одного засобу масової інформації, — пояснив Дмитро Разумков. — Ми запропонували компромісний варіант: це пресцентр, де і повинна працювати преса. Ці обмеження тимчасові. Коли негативні наслідки коронавірусу спадуть і ризики зменшаться, повернемося до штатної роботи Верховної Ради». Він запевнив, що парламент не закривається для журналістів: «Сприйміть це розпорядження як бажання уберегти і вас, і тих, хто поруч з вами».