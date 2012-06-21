Верховна Рада звільнила віцепрем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Вадима Пристайка й призначила на цю посаду Ольгу Стефанишину. Вона пообіцяла розширювати для України ринок Європи. Серед пріоритетів — захист національного товаровиробника, національної економічної безпеки; наполягання, щоб некредитне фінансування України було співрозмірним реформам, що впроваджуються на шляху європейської інтеграції; митна лібералізація.
Також Верховна Рада призначила Олександра Ткаченка на посаду міністра культури та інформаційної політики. Він назвав такі пріоритети своєї діяльності — відновити й посилити фінансування галузі, звершити реструктуризацію міністерства. І назвав реальну суму, яка потрібна для галузі культури та туризму, — 3,4 мільярда гривень.
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«Урядового кур’єра»