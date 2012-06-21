Парламентарі на другому позачерговому засіданні прийняли за основу проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».
Документом, як уточнює пресслужба Верховної Ради, пропонується унормувати питання в галузі банківської діяльності, здійснити та вдосконалити регулювання діяльності банків, зокрема шляхом надання Національному банку необхідних інструментів впливу у цій галузі.
Також пропонується встановити особливості судового провадження у справах щодо оскарження рішень Національного банку про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання у банку банківської ліцензії та ліквідацію банку, рішень Фонду про запровадження тимчасової адміністрації у банку, про початок процедури ліквідації банку, про затвердження плану врегулювання та будь-яких інших рішень, прийнятих на його виконання, а також рішень щодо призначення уповноважених осіб Фонду, делегування їм повноважень, рішень уряду про участь держави у виведенні неплатоспроможного банку з ринку, рішень Міністерства фінансів, прийнятих на виконання таких рішень Кабінету Міністрів. Також встановлено чіткі законодавчі приписи щодо неможливості зупинення або припинення розпочатих на підставі таких рішень процедур.
Йдеться також про вдосконалення регулювання ліквідаційної процедури банків, механізму відшкодування збитків (стягнення шкоди) з пов’язаних з банком осіб та інших осіб, якими банку та кредиторам банку було завдано збитків, розширення та вдосконалення механізмів участі держави у виведення банку з ринку.
Проєкт Закону зареєстровано за №2571-д. Народні депутати ухвалили рішення щодо скорочення термінів підготовки документа до другого читання.
Відділ новин
«Урядового кур’єра»