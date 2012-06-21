Проєкт державного бюджету на 2020 рік, який подано на розгляд до Верховної Ради в першому читанні, ґрунтується на прогнозі зростання валового внутрішнього продукту на 3,3% і макроекономічних показниках та соціальних стандартах, затверджених попереднім урядом у травні 2019 року. Це під час представлення бюджету в парламенті заявила міністр фінансів Оксана Маркарова.
«Перегляд такого макропрогнозу, який Бюджетний кодекс дає змогу зробити між першим і другим читаннями, ще в нас попереду. Ми задекларували дуже амбітну мету: зростання ВВП на 5—7% щорічно. І щоб її досягти, нам потрібна активна співпраця з вами за тими законопроєктами, які ви активно голосуєте останні два тижні. Треба працювати над знищенням корупції на державних підприємствах і прискоренням приватизації, запуском концесії, щоб інвестиції прийшли в Україну, реальною боротьбою з порушеннями митних правил і створенням сильної та вільної від корупції митниці, узгодженням багатьох галузей із європейськими стандартами», — звернулася міністр до народних обранців.
Оксана Маркарова акцентувала, що проєкт держбюджету-2020 збалансований, реалістичний і передбачає фінансування всіх пріоритетних видатків. «Важливо, що вперше ми не подаємо під цей проєкт змін до Податкового кодексу. Всі доходи, враховані в цьому бюджеті, базуються виключно на сьогоднішніх надходженнях і сьогоднішніх ставках. А ухвалення законів про легалізацію грального бізнесу і про видобуток бурштину має передбачати збільшення доходів бюджету. Багато хто звернув увагу, що в цьому бюджеті витрачається дуже багато на виплату та обслуговування державного боргу — внутрішнього і зовнішнього: майже третина йде на ці витрати. Те, що ми повністю забюджетували й повністю виконаємо свої зобов’язання, дасть змогу нам на кінець 2020 року борг до ВВП знизити до 46,7%. Це зробить економіку стійкішою і дасть змогу спрямовувати більше коштів на розвиток», — цитує УНІАН слова міністра.
Уряд планує спрямувати всі 4,4 мільярда гривень, передбачені на підтримку АПК, на здешевлення кредитних ставок фермерам, які після відкриття ринку землі захочуть купити ділянки. «Проводячи земельну реформу, головне — захистити власників паїв, невеликих фермерів і людей, які працюють на землі і хочуть купити землю. Тому ми повинні їм дати довгий і дешевий ресурс. Це буде зроблено у двох формах: безпосередньо дотування ставки, створення фонду, до якого вноситимуть кошти зокрема й наші міжнародні партнери, щоб гарантувати частину кредиту, аби банки видавали кредити з більшою готовністю», — підкреслила Оксана Маркарова.
Верховна Рада прийняла до розгляду урядовий проєкт держбюджету на 2020 рік. Усі пропозиції та зауваження парламентський комітет з питань бюджету прийматиме до 1 жовтня. Як заявив голова комітету Юрій Арістов, пропозиції мають бути збалансовані, тобто зростання витрат або скорочення доходів вимагає визначення джерел їхнього покриття.
Наталя ПИСАНА
для «Урядового кур’єра»