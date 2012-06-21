Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроект №8152 «Про валюту». За валютну лібералізацію проголосувало 253 народних депутата.
Документ передбачає поступове зняття всіх валютних обмежень і спрощення валютних операцій.
На першому етапі буде скасовано весь валютний контроль за операціями на суму менше 150 тис. грн (близько 40% всіх операцій з валютою), будуть скасовані санкції у вигляді зупинення зовнішньоекономічної діяльності за порушення строків розрахунку за валютним контрактом (тобто держоргани не зможуть блокувати роботу бізнесу). При цьому в Міністерстві економіки виступали проти скасування цих санкцій.
Згідно із законопроектом, не потрібно буде отримувати ліцензії на відкриття рахунків за кордоном і на інвестування за кордон в рамках встановлених лімітів.
Правда, все валютні обмеження можуть бути скасовані повністю тільки після того, як Україна виконає план BEPS (план заходів по боротьбі з розмиванням податкової бази і виведенням прибутку з-під оподаткування).
Як зазначив «УК» адвокат Ростислав Кравець, він у цілому дуже негативно ставиться до цього законопроекту, навіть після його значного перероблення: «Я думаю, що такою лібералізацією ми можемо просто підірвати стабільність у країні, в тому числі нашої національної валюти — гривні. Адже ціни так або інакше будуть «прикріплятися» до валют».