259 народних депутатів проголосували «за» законопроєкт 2178-10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Голосування відбулося вночі з 30 на 31 березня під час чергової «позачергової» сесії Верховної Ради.
Ринок землі набирає чинності з 1 липня 2021. Тоді очікується остаточний спад паніки від китайського коронавірусу й країна повернеться до нормального життя. Таку пропозицію вніс Президент Володимир Зеленський, який був присутній у залі під куполом під час голосування.
Він переконаний, що закони про впорядкування банківської діяльності та відкриття ринку землі потрібні Україні для отримання допомоги від міжнародних партнерів, передусім МВФ.
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«Урядового кур’єра»