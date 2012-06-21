Наша країна отримає вертольоти Airbus Н-145 для поліцейських операцій. Їх буде обладнано найсучаснішою авіонікою. Вона може працювати в умовах рекордно низьких і надвисоких температур.
«Система авіаційної безпеки України, яку ми формуємо, повною мірою почне працювати в 2021 році. Парк буде поповнено 55 вертольотами. За рік така система поповниться машинами Н-145, сучасними моделями з усією новою авіонікою, технічними новинками, які працюють у режимі від -40°C до +50°С та майже 30 хвилин можуть перебувати в повітрі в нерухомому стані», — висловився міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, оглядаючи техніку в межах робочої поїздки до Німеччини.
Кожен із цих вертольотів — по суті, конструктор, їх може бути оснащено під конкретне завдання: чи то медичне, чи то рятувальне, чи то доставку спецпризначенців або спеціальне спостереження. Апарати змінюють конфігурацію під конкретне завдання за 40 хвилин, повідомляє прес-служба МВС. У Мюнхені міністр внутрішніх справ на заводі проінспектував складання вертольотів Н-145 для України: «Говоримо про деталі, комплектування, модифікації, потрібні для України. Усі ці вертольоти виконуватимуть у нашій країні ті самі функції, що й у Німеччині чи Франції: пошук злочинців, рятувальні операції, операції в горах та на воді. Плюс контроль кордону, особливо в зонах, малодоступних для звичайних підрозділів, наприклад у Чорнобильській, зоні контролю з РФ, морських рубежів».
«Вертольоти Airbus Н-145 можуть виконувати поліцейські місії з пошуку злочинців та зниклих осіб, їх обладнано інфрачервоними камерами, що дають змогу шукати людей у темну пору доби. За рахунок надсучасного обладнання вертольота пілот може не перейматися технічними питаннями і повністю концентруватися на місії», — зазначив заступник глави Нацполіції Ігор Купранець.