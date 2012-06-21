Традиційно весна в Рівному розпочинається з Шевченка: усі охочі, серед яких керівники міста і області, читають його рядки зокрема на майдані Незалежності біля пам’ятника Кобзареві. Не стане винятком і 2020-й. Але цього року весна в Рівному розпочалася з Ліни Костенко: 19 березня їй, моральному авторитетові нації, виповнюється 90 років.
«Привітаймо нашу геніальну поетесу, заповнивши інтернет-простір цитатами з її поезій. Для цього потрібно на своїй сторінці опублікувати улюблену цитату Ліни Костенко та позначити її хештегом #МояЛіна. Упевнена, вона відчує нашу любов», — запросила до флешмобу у фейсбуці заступниця Рівненського міського голови Галина Кульчинська. Вона процитувала такі рядки:
Я вчу тебе, як мову іноземну,
як знаки, зашифровані в гербі,
я вдячна Богу, що послав на землю шляхетну душу,
втілену в тобі.
Ідею активно підхопили в соцмережах: хтось цитує улюблені рядки, хтось навіть знімає відео, де поезію Ліни Костенко виконують односельці. Долучайтеся!
До речі, постать Ліни Костенко для Рівненщини особливо знакова: за виставу «Берестечко», створену за її однойменним романом у віршах, режисер Володимир Дзекунта, виконавець ролі Богдана Хмельницького народний артист України Володимир Петрів 2008 року отримали Шевченківську премію. «Маю привілей інколи зателефонувати до Ліни Василівни. Вітаюся рядками з «Берестечка»: «То я, негідний вас Богдан». І вона розуміє, що телефонують із Рівного», — каже Володимир Петрів.