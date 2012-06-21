Днями у сумській квартирі Григорія Батурина було особливо людно, адже ветеранові-прикордоннику виповнилося 100 років. Як повідомила пресслужба Сумського прикордонного загону, ювіляра прийшли привітати керівництво загону, колеги з ГО «Спілка прикордонників», міської ради ветеранів, представники місцевої влади.
Бойовий і трудовий шлях Григорія Аксентійовича заслуговує на особливу повагу. Учасник Другої світової війни, військовий зв’язківець, фельдшер — подвиги і звитягу прикордонника і медика відзначено багатьма нагородами.
Ділячись секретами довголіття, ювіляр повідав, що ніколи не курив, завжди вів активний спосіб життя і навіть у день народження три години провів на свіжому повітрі на прогулянці.
Між іншим, серед прикордонників-довгожителів ще один ветеран — торік у листопаді полковник у відставці сумчанин Михайло Дубровський відзначив 101-й день народження і власним досвідом довів, що активним можна бути у будь-якому віці.