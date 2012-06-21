Представники 35 громадських організацій ветеранів АТО з Маріуполя, Добропілля, Краматорська, Слов’янська та інших міст Донецької області об’єдналися в Асоціацію громадських об’єднань ветеранів і родин загиблих воїнів. Рішення про її створення учасники бойових дій ухвалили на недавньому зібранні в Покровську, й відтепер її представник працюватиме з керівниками обласної військово-цивільної адміністрації, що дасть змогу ефективніше розв’язувати нагальні проблеми в області.
Учасники бойових дій обрали представника, який захищатиме інтереси ветеранських організацій області в раді при Міністерстві у справах ветеранів. На обговорення висунули чотири кандидатури, а під час голосування переміг житель Добропілля учасник АТО та війни в Афганістані Олександр Харченко.
«Як афганець добре знаю, з якими проблемами стикаються ветерани у мирному житті після звільнення зі служби і скільки зусиль потрібно докласти, щоб обстояти права колишніх воїнів та членів родин загиблих побратимів», — каже він.
Найбільш актуальними проблемами учасники АТО чи ООС Донеччини називають пільги (точніше, що вони не діють) за проїзд у громадському транспорті та відведення земельних ділянок. Також, на жаль, зависло питання про створення реабілітаційного центру для учасників бойових дій, якого досі немає в області.