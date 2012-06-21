Фахівці департаменту соціального захисту населення Запорізької ОДА спільно з обласною координаційною радою громадських об’єднань та організацій по роботі з громадянами, які потребують соціальної підтримки, готуються до фестивалю української національної творчості патріотичного спрямування «З вірою в Україну». Цей фестиваль проводитимуть уперше з ініціативи громадської організації «Запорізьке обласне об’єднання інвалідів та ветеранів АТО».
Захід задумано як проект у межах обласної програми «Назустріч людям», спрямованої на соціальну підтримку ветеранів війни, праці, дітей війни, осіб з інвалідністю, людей, які потрапили у скрутні життєві обставини. Акція розрахована на різні вікові й соціальні групи і має на меті виховати патріотичну свідомість через культурно-мистецькі заходи, до яких долучаються ветерани війни, учасники АТО, люди з обмеженими можливостями, професійні й аматорські творчі колективи та виконавці. До номінацій фестивалю внесено вокальну, хореографічну творчість, музично-інструментальні та оркестрові композиції, художнє слово.
Гала-концерт фестивалю відбудеться 25 листопада 2017 року в Палаці культури «Орбіта» в Запоріжжі.