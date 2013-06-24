40 ветеранів, а також жінок з родин учасників бойових дій завершили навчальний курс з нетехнічного обстеження та інформування населення про ризики вибухонебезпечних предметів. Навчання тривало три тижні й поєднало теоретичну підготовку, практичні польові заняття, тренінги з процедур безпеки та роботу з цифровими інструментами. У межах проєкту після завершення підготовки всі учасники отримали офіційне працевлаштування на державному підприємстві «Укроборонсервіс» строком на 12 місяців.

Навчальну програму реалізує Програма розвитку ООН (ПРООН) в Україні за підтримки урядів Нідерландів та Люксембургу в партнерстві з Міністерством економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерством у справах ветеранів та Центром координації протимінної діяльності. Операційну реалізацію проєкту забезпечує державне підприємство «Укроборонсервіс». «Нам треба багато фахівців на багато років, і ветеранська спільнота, на моє особисте переконання, є дуже класним підсиленням напряму протимінної діяльності. Це величезний обсяг роботи різних напрямів — від інформування населення до аналізу великих масивів даних, розмінування, знешкодження. Це важлива робота, яка дає змогу робити землю у громадах безпечною і повертати її до продуктивного використання», — прокоментував заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства Ігор Безкаравайний.

Випускники програми сформували десять команд, які протягом року працюватимуть у громадах Харківської області, допомагаючи знижувати ризики для цивільного населення.

Участь у проєкті стала для ветеранів змогою не лише здобути нову професію, а й повернутися до активного цивільного життя та долучитися до справи, що має безпосередній вплив на безпеку людей.

Заступник міністра у справах ветеранів Юлія Кіріллова додала: «Державна ветеранська політика — це не лише підтримка після служби, а створення реальних можливостей для гідного повернення до цивільного життя. Працевлаштування — один з інструментів гідного повернення. Саме тому для нас принципово важливо, щоб навчальні програми одразу поєднувалися з офіційною роботою та зрозумілою перспективою.

Ініціатива з підготовки фахівців гуманітарного розмінування — приклад того, як у партнерстві з ПРООН, міжнародними донорами та іншими державними органами ми створюємо робочі місця для ветеранів і ветеранок та членів родин військовослужбовців, водночас посилюючи безпеку громад і відновлення країни».

«Підтримка ветеранів — один із пріоритетів ПРООН в Україні, і для нас важливо, щоб вона означала не лише допомогу, а створення реальних можливостей. Ця програма поєднує працевлаштування для ветеранів з роботою, яка має критичне значення для країни, — гуманітарним розмінуванням і підвищенням безпеки громад», — наголосив Постійний представник ПРООН в Україні Ауке Лотсма.

Харківщина — пілотний регіон проєкту через один з найвищих рівнів забруднення вибухонебезпечними предметами в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення від них в області постраждали 430 осіб, що становить понад 30% загальної кількості по всій Україні.

«Для Харківщини робота з гуманітарного розмінування має безпосередній вплив на повсякденне життя громад і можливість людей безпечно жити та працювати. Завдяки проєкту ветерани мають змогу не лише здобути нову професію, а й повернутися до активного цивільного життя, долучитися до надважливої справи», — наголосив заступник начальника Харківської ОВА Євген Іванов, повідомляє Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства.