29 років тому останній радянський солдат залишив Афганістан. Закінчилася моторошна війна, від якої постраждало багато українських родин: близько 160 000 наших співвітчизників не з власної волі пройшли через це випробування, 12 000 українців залишилися скаліченими, 3380 не повернулися. Українські родини досі оплакують цю важку втрату.
Своїм безпосереднім обов’язком уряд вважає забезпечення підтримки й належного соціального захисту воїнів-інтернаціоналістів, які свого часу опинилися на передовій в Афганістані, а в часи становлення незалежності України — на передовій захисту державних цінностей і державного устрою. Таку позицію висловив Прем’єр-міністр Володимир Гройсман під час зустрічі з активістами руху воїнів-афганців.
«Ми зустрічаємося, щоб згадати ті важки часи, згадати всіх, кого немає з нами. Під час Революції гідності, під час російської агресії ви всі прийшли на порятунок держави. Треба сказати і про волонтерський рух, у якому воїни-інтернаціоналісти взяли активну участь. Завжди в моєму серці повага до вас», — зворушливо сказав Володимир Гройсман.
Останнім часом уряд зробив певні кроки у розв’язанні проблем, з якими стикаються ветерани. Серед них навчання у вищих і професійно-технічних закладах, забезпечення житлом воїнів, які отримали інвалідність, і пільги для сімей загиблих. Учасники зустрічі зазначили, що уряд не залишив без опрацювання жодного питання, порушеного воїнами-інтернаціоналістами на торішній зустрічі.
«Воїни-афганці стали невід’ємною складовою нашої військової історії. Українське суспільство високо цінує цей досвід», — наголосив Прем’єр, після чого нагородив воїнів почесними грамотами із врученням пам’ятних знаків.