У понеділок, 18 серпня, Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко разом із членами Кабінету Міністрів презентували Проект Програми дій Уряду на 2025-2026 роки. Документ окреслює пріоритети державної політики та включає пропозиції для реалізації ключових реформ. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Презентація Проекту відбулася за участі народних депутатів України, профільних громадських організацій, експертного середовища та аналітичних центрів.

Міністр у справах ветеранів України Наталія Калмикова виступила у межах серії питань-відповідей “Гідність нації. Єдність”.

«Фахівці із супроводу — це люди, які стають поруч у важливі моменти повернення до цивільного життя. Вони допомагають орієнтуватися в можливостях і послугах, підказують рішення, коли потрібна підтримка, але головне — створюють відчуття, що ти не залишаєшся наодинці зі своїми питаннями. Сьогодні в Україні працює вже майже 1400 фахівців у громадах по всій країні, і 40% із них — це ветерани та ветеранки з власним бойовим досвідом. Їхня присутність додає особливої довіри й сили, адже вони говорять однією мовою зі спільнотою. Розширення цієї мережі — один із наших ключових пріоритетів, бо саме завдяки фахівцям супроводу ветеранська політика стає живою та дієвою», - зазначила Міністр у відповідь на питання про мережу фахівців із супроводу.

Проект Програми дій Уряду ґрунтується на чотирьох стратегічних напрямах: безпека, економіка, гідність та відновлення. На їх основі сформовано 12 ключових пріоритетів, що містять конкретні плани реалізації та критерії оцінки ефективності.

Одним із центральних напрямів є Ветеранська політика. Для Міністерства у справах ветеранів визначені завдання:

- Підготовка та ухвалення Кодексу законів про Захисників і Захисниць державності та незалежності України. Він упорядкує чинне законодавство, щоб ветерани, ветеранки та їхні родини могли легко орієнтуватися у своїх правах і гарантіях. Кодекс також уніфікує норми, усуне суперечності й спростить правозастосування.

- Цифрова екосистема для ветеранів. Насамперед, розширення можливостей “Ветеран Pro” у застосунку Дія. Планується додати нові функції — від пошуку стоматологічних клінік і протезних центрів до оформлення компенсацій за автострахування. Це дозволить значно скоротити бюрократію та забезпечити доступність послуг онлайн.

Послуги офлайн

У кожній громаді - фахівці супроводу. До кінця року у громадах працюватиме 3 000 фахівців, які нададуть 500 тисяч послуг супроводу і заходів підтримки.

У кожному регіоні - ветеранські простори. Розгортання мережі сучасних мультифункціональних просторів, де ветерани зможуть отримати медико-психологічну, адміністративну, освітню та культурну підтримку “під одним дахом”. Вже до кінця 2025 року планується відкрити перші 7 таких просторів.

Єдина урядова програма Ветеран.Житло

Нові підходи до єОселі для ветеранів

Продовження субвенцій для ветеранів з інвалідністю

Здоров'я - пріоритет при поверненні до цивільного життя і надалі

Стандартні маршрути + індивідуальні потреби

Послуги для особливих потреб:: адаптація для тих, хто втратив зір; розширена паліативна допомога; лікування залежностей; відновлення після опіків і рубців.

Розширені пакети НСЗУ

Ментальне здоров'я

Ветеранський спорт.

Держава фінансуватиме гранти на розвиток спортивної інфраструктури (по 600 000 грн на проект).

Програми підтримки ветеранів у використанні авто

Переобладнання автомобілів під потреби ветеранів із інвалідністю.

Компенсація 50% вартості автоцивілки.

Розвиток спроможності

Освіта та перекваліфікація

Єдина урядова програма «Ветеран. Робота»

Єдина урядова програма «Ветеран. Підприємництво». На ветеранські бізнеси заплановано не менше 600 грантів (по 500 000 грн і більше)

Меморіалізація загиблих