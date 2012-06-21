Інна ОМЕЛЯНЧУК,
«Урядовий кур’єр»
Координаційна рада з питань ветеранів, учасників бойових дій діятиме при Рівненській облдержадміністрації. Так вирішили представники ветеранських середовищ на спільній зустрічі.
До консультативно-дорадчого органу увійдуть представники обласних, районних, міських та міськрайонних ветеранських організацій, а також ті, хто піклується про родини загиблих.
Основне завдання новоствореної ради – об’єднання зусиль для підтримки військовослужбовців, які брали участь в бойових діях, та їх сімей.
Очолив раду Сергій Кальмук. Водночас він стане штатним радником голови ОДА Віталія Коваля. Саме йому побратими висловили довіру та називають його «воїном за духом».
Сергій Кальмук є ветераном російсько-української війни, впродовж 2015-2016 років проходив службу в 90-му аеромобільному батальйоні десантних військ. Саме він ініціював створення першої ветеранської будівельної фірми, яка забезпечує роботою воїнів АТО- ОСС та їх родини. Сьогодні там працює вже 12 наших захисників. Це безцінний досвід реабілітації та соціальної адаптації одночасно: бо саме робота з гідною зарплатою – найкращий місток у мирне життя.