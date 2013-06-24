Верховна Рада ухвалила закон про ветеранське підприємництво. Він вперше визначає, що таке ветеранський бізнес, і передбачає пільгове кредитування, компенсації, гранти, оренду держмайна без аукціону та пріоритет у держзакупівлях. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

«Ми працюємо над тим, щоб нашим захисникам було куди повертатись, знайти роботу, навчитися новому чи змінити сферу. Щоб можна було відновити втрачені бізнеси або почати з нуля», – прокоментувала ухвалення закону Прем’єр-міністр України Юлія Свириденко.

Глава Уряду зазначила, що серед урядових ініціатив — програма «Власна Справа» з окремим компонентом для ветеранів і родин військових, а також конкурсні програми від Українського ветеранського фонду Мінветеранів.

За словами Юлії Свириденко, найближчим часом Уряд підготує підзаконні акти, які дозволять реалізувати всі інструменти підтримки.