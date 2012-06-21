Олександр ВЕРТІЛЬ,
«Урядовий кур’єр»
У Департаменті соціального захисту населення Сумської міськради підсумували результати конкурсу програм (проектів, заходів) міських громадських об’єднань ветеранів, які наступного року будуть профінансовані з міського бюджету.
Робота проходила в кілька етапів і на завершальному назвали переможців.
Перше місце посів проект «Поруч по життю» ГО «Сумська спілка учасників бойових дій (АТО)», друге – «Інтерактивний «Музей історії АТО» цієї ж ГО, третє – «Пам’ятаємо, збережемо, не забудемо» Ковпаківської районної організації ветеранів, четверте – «Жива пам'ять поколінь» Сумської міської організації ветеранів України.
На їхнє фінансування у міському бюджеті наступного року буде передбачено майже 1,4 мільйона гривень.