У Калуші на Івано­Франківщині відкрили особливу кав’ярню — не просто місце для кави й авторських страв, а простір пам’яті, підтримки й діалогу. Проєкт Bells — переможець програми «Варто 11.0» Українського ветеранського фонду Міністерства ветеранів. Його автор — ветеран Михайло Найда, для якого ця справа стала символом шляху від війни до мирного життя.

До 2014 року Михайло працював у ресторанній галузі. Після Революції Гідності добровольцем пішов у ЗСУ у складі 128 бригади, служив на Донеччині, зокрема під Дебальцевим. Після поранення та демобілізації повернувся до цивільного життя, працював у будівництві, а згодом заснував власну компанію повного циклу. Також ветеран зосередився на волонтерстві: заснував ГО «Чисті серця Калуш» і допомагав військовим та внутрішньо переміщеним особам. До роботи в компанії повернувся лише 2025 року.

Ідея кав’ярні виникла ще 2020­го. Приміщення, орендоване 2021 року, мало символічну історію — у 1990­х тут працював пункт допомоги армії. Згодом простір перетворився на кав’ярню у стилі дзвоноливарні — як нагадування про історію Калуша.

Bells розташована поруч із міською радою та військовою адміністрацією — у місці, куди часто приходять ветерани та їхні родини. Тут прагнуть створити простір для зустрічей, розмов і підтримки, але він відкритий для всіх гостей міста.

На реалізацію проєкту ветеран залучив понад мільйон гривень грантових коштів у межах «Варто 11.0», які спрямували на облаштування та обладнання. Кав’ярня вже відчинила двері для відвідувачів.

Bells — це більше, ніж бізнес. Тут планують проводити зустрічі ветеранів, патріотичні заходи й благодійні ініціативи. Простір покликаний стати місцем довіри й відновлення — там, де можна бути собою і відчути підтримку, повідомляє Міністерство у справах ветеранів.